«ПСЖ» хочет вернуть Мойзе Кина летом

«ПСЖ» хочет вернуть в клуб нападающего Мойзе Кина, сообщает Calciomercato.

По информации источника, парижане готовы побороться с «Ювентусом» за 22-летнего итальянца. Форвард выступает за «Ювентус» на правах аренды из «Эвертона» до конца июня 2023 года и у туринского клуба есть право выкупа футболиста за 28 миллионов евро, однако «ПСЖ» готов заплатить эту сумму в ближайшее летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Кин принял участие в 28 матчах «Ювентуса», на его счету 5 голов и 1 результативная передача.

Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды в сезоне-2020/21.