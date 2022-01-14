«ПСЖ» готов заключить новый краткосрочный контракт с Мбаппе

«ПСЖ» выбрал новую тактику переговоров с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает Telefoot.

Парижский клуб ведет переговоры с 23-летним игроком о краткосрочном продлении контракта.

Нынешний договор француза с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и желании самого форварда переехать в Мадрид.

В этом сезоне он провел за парижан во всех турнирах 25 матчей, забил 18 мячей и сделал 15 результативных передач.