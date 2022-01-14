ФИФА отстранила полузащитника «Марселя» Гея, он не сможет сыграть за Сенегал на Кубке Африки

Полузащитник «Марселя» и сборной Сенегала Папе Гей временно отстранен по решению ФИФА, сообщает Get French Football News. Таким образом, он не сможет принимать участие в оставшихся матчах Кубка Африки за сборную Сенегала.

Именно по этой причине сенегалец не попал даже в заявку на матч против Гвинеи (0:0). Указано, что игрок получил отстранение по жалобе «Уотфорда». Летом 2020 года игрок подписал контракт с «Уофтордом», но затем изменил свое решение и не захотел играть в английском клубе. В итоге он стал игроком «Марселя».

С помощью юриста сенегалец добился отмены контракта с «шершнями», но «Уотфорд» пожаловался в ФИФА, требуя признать переход игрока в «Марсель» противоречащим правилам и настаивая, что контракт с английским клубом не потерял силу. ФИФА примет окончательное решение по делу позднее.

22-летний футболист в текущем сезоне успел провести 22 матча за «Марсель» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.