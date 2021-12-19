Фанаты сборной Алжира вышли на улицы Парижа, чтобы отметить победу в Кубке арабских наций. Произошли столкновения с полицией
Болельщики сборной Алжира, проживающие в Париже, вышли на улицы столицы Франции, чтобы отметить победу национальной команды в Кубке арабских наций.
Фанаты вышли на Елисейские поля, где действует запрет на проведение массовых мероприятий. Полиция начала теснить болельщиков с улицы, после первого ареста произошли столкновения сил правопорядка с фанатами.
Сборная Алжира в финале Кубка арабских наций в дополнительное время обыграла Тунис со счетом 2:0. Турнир проходил в Катаре на стадионе «Аль-Байт».
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