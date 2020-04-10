Профсоюз футболистов Франции рекомендовал снизить зарплаты игроков

Результатом переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством стало соглашение о том, чтобы рекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным футболистам, сообщает L'Equipe.

Bгрокам, которые зарабатывают от 10 до 20 тысяч евро в месяц придется сократить зарплаты на 20 процентов, с 20 до 50 тысяч — на 30, с 50 до 100 тысяч — на 40, а свыше 100 тысяч евро — на 50.

Ранее телеканалы Canal+ и beIN Sports отказались выплатить деньги клубам за телевизионные права в этом месяце. Футбольные матчи во Франции пока отменены из-за пандемии коронавируса.