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Джером Боатенг избежал тюремного срока за избиение жены и заплатит штраф

21:37
Джером Боатенг. Фото Twitter
Джером Боатенг. Фото Twitter
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Защитник «Лиона» Джером Боатенг оштрафован на 1,8 миллиона евро за нанесение телесных повреждений свой бывшей гражданской жене, сообщает 9 сентября Bild. Такое решение принял окружной суд Мюнхена.

Сообщается, что футболист избежал тюремного срока — ему грозило до пяти лет за это правонарушение. Прокуратура просила для него условный срок в полтора года. Сам игрок отрицал обвинения.

33-летний немец ранее подписал двухлетний контракт с «Лионом», перейдя из «Баварии». По словам его бывшей гражданской супруги и матери его двоих детей Шерин Зенлер, в 2018 году во время отпуска он избил и укусил ее.

Слушание дела должно было состояться в декабре прошлого года, но было перенесено из-за того, что один из свидетелей заразился коронавирусом.

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Евгений Петров все материалы автора

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