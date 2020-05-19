Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей в футболе по версии France Football. Его состояние оценивается в восемь миллиардов евро.

В тройку также вошли нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. Не указано распределение мест. Полный рейтинг будет опубликован позже.

В текущем сезоне на счету Роналду 25 голов и 4 результативные передачи в 32 матчах.