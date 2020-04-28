Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Уссема Ауара, которым интересуются «Ман Сити», «Арсенал» и «Ювентус».

— Мнение игрока всегда очень важно, — приводит Sky Sports слова Ола. — Держать футболиста в команде против его воли — неправильно, в этом нет смысла. Уссем пока не выражал желания уйти, и мы постараемся сохранить его, даже если будут серьезные предложения. Пока что клуб и игрок ни с кем не ведут переговоров.

На счету Ауара 9 голов и 7 результативных передач в 37 матчах за «Лион» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 49,5 миллиона евро.