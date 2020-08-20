Президент «Лилля» заявил, что Габриэл перейдет в «Арсенал» или «Наполи» в ближайшие дни

Президент «Лилля» Жерар Лопес подтвердил, что защитник команды, Габриэл покинет клуб в ближайшее время.

— Думаю, будет честно сказать, что «Арсенал» и «Наполи» сильно интересуются Габриэлом, — цитирует Sky Sports Лопеса. — Наверное, я мало что потеряю, если скажу вам, что выбор между клубами будет сделан сегодня или завтра. Мы сказали Габриэлу, чтобы он принимал решение самостоятельно и выбирал ту команду, в которую хочет перейти.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел за «Лилль» 34 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 17,5 миллиона евро.