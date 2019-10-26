Преснель Кимпембе: «Я никогда не перейду в «Марсель»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе признался, что «Марсель» для него — особый раздражитель.

— Я никогда не перейду в «Марсель», даже не могу себе этого представить, — заявил Кимпембе Le Parisien. — Между двумя клубами сейчас гигантская пропасть, но я в клубе уже 15 лет, и для меня «Марсель» — особый раздражитель. Игры с ними для меня на одном уровне с Лигой чемпионов. Несмотря ни на что, это дерби всегда будет горячим.

Я с детства обожаю болеть за «ПСЖ» против провансальцев. Я смотрел матчи на цветном, но маленьком телевизоре, в котором не так-то просто было различать игроков. Мое лучшее воспоминание — гол Пауленты в ворота Бартеза.

24-летний игрок провел в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.