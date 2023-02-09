Верету — о победе над «ПСЖ»: «На поле «Марсель» сражался до последней минуты»

Полузащитник «Марселя» Жордан Верету прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

«Мы знали, что можем обыграть «ПСЖ», мы не сдались и все вместе обыграли великую команду. Эта победа также принадлежит болельщиками, которые были с нами до конца. Чтобы конкурировать с топ-клубом, нужно быть готовыми отдать все. На поле мы сражались до последней минуты», — цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.