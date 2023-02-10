«Марсель» сыграет в четвертьфинале Кубка Франции с клубом второй лиги

В четверг, 9 февраля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции.

«Марсель», обыгравший «ПСЖ», встретится с клубов второй лиги «Анси», «Лион» примет «Гренобль» (Лига 2), «Тулуза» сыграет против «Родеза» (Лига 2), а «Нанту» будет протвостоять победитель матча «Лорьян» — «Ланс».

Действующим победителем Кубка Франции является «Нант».

Матчи состоятся 28 февраля и 1 марта. Точные даты будут объявлены после согласования с основным вещателем.