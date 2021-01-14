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Покеттино о первом трофее с «ПСЖ»: «Это только начало»

09:37
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино прокомментировал победу в матче за Суперкубок Франции против «Марселя» (2:1). Трофей стал первым для аргентинца в качестве наставника парижского клуба.

«Мы одержали очень важную победу. Трофей — честь для клуба и фанатов. Команда потихоньку начинает делать то, что я от нее требую. Я тренирую «ПСЖ» практически 2 недели, мы много работаем. Это только начало. Мы верим, что со временем нам удастся укрепить наши идеи и прогрессировать. Я хочу поблагодарить руководство клуба, футболистов и моего предшественника Томаса Тухеля вместе с его тренерским штабом. Благодаря этим людям у нас появился шанс выиграть Суперкубок», — сказал в интервью «Canal+» Покеттино.

Суперкубок Франции стал первым официальным трофеем в карьере Покеттино. До этого аргентинский специалист выигрывал товарищеский турнир Audi Cup в 2019 году, когда тренировал «Тоттенхэм».

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