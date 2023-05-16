Погба пропустит июньские матчи сборной Франции

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит июньские матчи сборной Франции, сообщает GFFN.

16 июня французы в гостях сыграют с Гибралтаром в рамках квалификации Евро-2024, а 19-го примут Грецию. По данным источника, Погба, скорее всего, пропустит эти матчи из-за травмы. Тренер сборной Дидье Дешам должен объявить состав 31 мая.

30-летний полузащитник получил повреждение в матче «Ювентуса» с «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре серии А. Сообщалось, что француз пропустит около 20 дней из-за травмы бедра.

Погба не играл за сборную Франции с марта 2022 года.