Погба пропустит июньские матчи сборной Франции
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит июньские матчи сборной Франции, сообщает GFFN.
16 июня французы в гостях сыграют с Гибралтаром в рамках квалификации Евро-2024, а 19-го примут Грецию. По данным источника, Погба, скорее всего, пропустит эти матчи из-за травмы. Тренер сборной Дидье Дешам должен объявить состав 31 мая.
30-летний полузащитник получил повреждение в матче «Ювентуса» с «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре серии А. Сообщалось, что француз пропустит около 20 дней из-за травмы бедра.
Погба не играл за сборную Франции с марта 2022 года.
Источник: GFFN
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|
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|
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|5
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|44
|
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|12
|7
|16
|48-55
|43
|
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|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
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|
19
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|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|- : -
|20.05
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Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
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|21.05
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Александр Ляказетт
Лион
|25
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|П
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Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
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Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
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Эммануэль Агбаду
Реймс
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|2
|5
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