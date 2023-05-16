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Сегодня, 13:58

Погба пропустит июньские матчи сборной Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит июньские матчи сборной Франции, сообщает GFFN.

16 июня французы в гостях сыграют с Гибралтаром в рамках квалификации Евро-2024, а 19-го примут Грецию. По данным источника, Погба, скорее всего, пропустит эти матчи из-за травмы. Тренер сборной Дидье Дешам должен объявить состав 31 мая.

30-летний полузащитник получил повреждение в матче «Ювентуса» с «Кремонезе» (2:0) в 35-м туре серии А. Сообщалось, что француз пропустит около 20 дней из-за травмы бедра.

Погба не играл за сборную Франции с марта 2022 года.

Источник: GFFN
Поль Погба
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
9
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
10
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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Лион – Монако
 - : -
20.05 18:00
Нант – Монпелье
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Лилль – Марсель
 - : -
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Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
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Лорьян – Ланс
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Осер – ПСЖ
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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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М`Бай Ньянг

Осер

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