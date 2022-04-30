Почеттино остался доволен игрой «ПСЖ» в матче со «Страсбуром». Команды сыграли вничью

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил игру своей команды в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (3:3).

«Думаю, что это была игра, которую мы заслужили. Мы не выиграли, но я видел на поле несколько замечательных вещей. Считаю, сегодня мы были лучше и сыграли профессионально, что очень позитивно. Мы пропустили в конце, и это немного разочаровывает. Начало было трудным, быстро пропустили гол, но быстро реабилитировались и провели хорошую игру, поведя в счете 3:1.

Мы счастливы быть на первом месте и уже выиграли этот чемпионат... «ПСЖ» должен продолжать идти по этому пути», — цитирует пресс-служба клуба Почеттино.

«ПСЖ», который уже гарантировал себе чемпионский титул, набрал 79 очков. «Страсбур» поднялся на пятое место (57 очков).