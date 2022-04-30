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Почеттино остался доволен игрой «ПСЖ» в матче со «Страсбуром». Команды сыграли вничью

Почеттино остался доволен игрой «ПСЖ» в матче со «Страсбуром»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил игру своей команды в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (3:3).

«Думаю, что это была игра, которую мы заслужили. Мы не выиграли, но я видел на поле несколько замечательных вещей. Считаю, сегодня мы были лучше и сыграли профессионально, что очень позитивно. Мы пропустили в конце, и это немного разочаровывает. Начало было трудным, быстро пропустили гол, но быстро реабилитировались и провели хорошую игру, поведя в счете 3:1.

Мы счастливы быть на первом месте и уже выиграли этот чемпионат... «ПСЖ» должен продолжать идти по этому пути», — цитирует пресс-служба клуба Почеттино.

«ПСЖ», который уже гарантировал себе чемпионский титул, набрал 79 очков.  «Страсбур» поднялся на пятое место (57 очков).

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5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Маурисио Почеттино
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«ПСЖ» 10-й раз подряд забил 100 голов за сезон и повторил рекорд «Баварии»
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 34 18 5 11 75-36 59
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 34 15 9 10 53-42 54
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 34 13 12 9 42-40 51
10
 Нант 34 14 8 12 48-41 50
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
17
 Труа 34 8 9 17 30-47 33
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
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29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 - : -
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 - : -
1.05 14:00
Труа – Лилль
 - : -
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
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1.05 21:45
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