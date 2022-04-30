«ПСЖ» 10-й раз подряд забил 100 голов за сезон и повторил рекорд «Баварии»

«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (3:3) в первом матче 35-го тура чемпионата Франции. В составе парижан нападающий Кильян Мбаппе забил два гола и сделал голевую передачу на Ашрафа Хакими.

Таким образом, парижская команда забила 99-й, 100-й и 101-й голы за сезон во всех турнирах.

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», команда достигла отметки в 100 голов во всех турнирах в 10-м сезоне подряд. Только «Бавария» показывала такой результат в пяти ведущих лигах Европы с сезона-2012/13.

«Мы всегда хотим побеждать — это самое главное, а это значит забивать как можно больше голов, а также отдавать голевые передачи», — прокомментировал рекорд главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.