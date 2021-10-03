«Ренн» всухую победил «ПСЖ» и нанес парижанам первое поражение в сезоне
«Ренн» на своем поле нанес поражение «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции. Парижане проиграли со счетом 0:2.
Клуб из столицы не только потерпел первое поражение в сезоне, но и вообще потерял первые очки.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Ренн» — «ПСЖ» — 2:0 (1:0)
Голы: Лаборд, 45 (1:0). Тэ, 46 (2:0).
«Ренн»: Гомис, Траоре, Мелинг, Агерд, Омари, Мартен (Сантамария, 76), Буриго (Ассиньон, 75), Тэ (Угочукву, 86), Лаборд, Террье (Гирасси, 75), Сулемана.
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Гей (Вейналдум, 76), Верратти (Эррера, 76), Месси, Ди Мария, Неймар (Икарди, 76), Мбаппе.
Предупреждения: Лаборд, 24. Кимпембе, 55. Мартен, 55. Доннарумма, 56. Мбаппе, 87.
Судья: Бюке (Франция).
3 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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