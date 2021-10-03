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«Ренн» всухую победил «ПСЖ» и нанес парижанам первое поражение в сезоне

15:56
3 октября. «Ренн» — «ПСЖ» — 2:0. Фото ФК «Ренн».
3 октября. «Ренн» — «ПСЖ» — 2:0. Фото ФК «Ренн».
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«Ренн» на своем поле нанес поражение «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции. Парижане проиграли со счетом 0:2.

Клуб из столицы не только потерпел первое поражение в сезоне, но и вообще потерял первые очки.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

«Ренн» — «ПСЖ» — 2:0 (1:0)

Голы: Лаборд, 45 (1:0). Тэ, 46 (2:0).

«Ренн»: Гомис, Траоре, Мелинг, Агерд, Омари, Мартен (Сантамария, 76), Буриго (Ассиньон, 75), Тэ (Угочукву, 86), Лаборд, Террье (Гирасси, 75), Сулемана.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Гей (Вейналдум, 76), Верратти (Эррера, 76), Месси, Ди Мария, Неймар (Икарди, 76), Мбаппе.

Предупреждения: Лаборд, 24. Кимпембе, 55. Мартен, 55. Доннарумма, 56. Мбаппе, 87.

Судья: Бюке (Франция).

3 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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