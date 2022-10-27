Пелиссье назначен главным тренером «Осера»

«Осер» объявил о назначении на пост главного тренера Кристофа Пелиссье. Контракт с французским специалистом подписан на два года с опцией продления еще на год.

Ранее бургундскую команду тренировал Жан-Марк Фурлан, который по итогам прошлого сезона вывел команду в высший дивизион Франции. Он был уволен 11 октября.

В сезоне-2022/23 «Осер» одержал 2 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1.

Последним местом работы Пелиссье был «Лорьян», который он покинул прошлым летом.