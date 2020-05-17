Партнеру Головина продлили дисквалификацию до зимы. «Монако» в шоке

Исполнительный комитет федерации футбола Франции продлил дисквалификацию вингера «Монако» Желсона Мартинша.

25-летний португалец был наказан за толчок арбитра во время февральского матча лиги 1 с «Нимом» (1:3). Партнеру Александра Головина запретили выходить на поле в течение шести месяцев начиная с 6 февраля — то есть до первой декады августа.

Получалось, что большая часть «отсидки» пришлась бы на тот период, когда Франция не играла в футбол: сначала все соревнования приостановили, а затем досрочно завершили. И вот выяснилось, что срок наказания португальца продлен.

Федерация решила не учитывать все дни с 13 марта по 30 июня и добавить их к реальному сроку дисквалификации. Таким образом, после 6 августа Желсону Мартиншу нельзя играть еще на протяжении свыше 100 дней — почти до конца ноября. Фактически наказание из шестимесячного превратится в десятимесячное.

«Монако» пока официально не отреагировал на случившееся. Но наверняка монегаски постараются обжаловать такое решение. (Александр Бобров)