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Паредес не хочет уходить из «ПСЖ»

07:25
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес сообщил, что хочет остаться в парижском клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинец может сменить команду.

— Я люблю тренироваться здесь каждый день, тренироваться с этими игроками, выходить на поле, — сказал Паредес в эфире Canal+. — Это очень высокий уровень, и я наслаждаюсь им по максимуму. Нам нужно изменить свой менталитет, и мы делаем это. Уже показали это в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Дортмунда.

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