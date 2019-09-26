Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас — о матче с «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции. Дубль в этой игре сделал Александр Головин.

— Отличная игра, — написал испанец в Instagram. — Нам нужно двигаться дальше, чтобы одержать еще одну победу в субботу.

28 сентября «Монако» примет «Брест». Начало в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр