«Отличная игра». Фабрегас — о матче с «Ниццей»
10:32
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас — о матче с «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции. Дубль в этой игре сделал Александр Головин.
— Отличная игра, — написал испанец в Instagram. — Нам нужно двигаться дальше, чтобы одержать еще одну победу в субботу.
28 сентября «Монако» примет «Брест». Начало в 21.00 по московскому времени.
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