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«Отличная игра». Фабрегас — о матче с «Ниццей»

10:32
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас — о матче с «Ниццей» (3:1) в седьмом туре чемпионата Франции. Дубль в этой игре сделал Александр Головин.

— Отличная игра, — написал испанец в Instagram. — Нам нужно двигаться дальше, чтобы одержать еще одну победу в субботу.

28 сентября «Монако» примет «Брест». Начало в 21.00 по московскому времени.

Монако — Ницца

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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