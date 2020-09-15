«Отчасти я понимаю этого парня, но расизм и нетерпимость недопустимы». Неймар объяснил удар игрока «Марселя»

Форвард «ПСЖ» Неймар объяснил свое поведение в матче третьего тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1). Бразилец ударил по голове защитника соперника Альваро Гонсалеса и получил красную карточку в ходе потасовки в конце встречи в Париже.

Нападающий разместил большое сообщение в Instagram. Вот ключевые цитаты.

— Вчера я взбунтовался и был удален, потому что я хотел ударить кого-то, кто меня обидел, — написал Неймар. — Я думал, что не смогу уйти с поля, ничего не сделав. Во время игры я хотел ответить, как всегда играю в футбол.

В нашем спорте агрессия, оскорбления и ругательства являются частью игры. Вы не можете повлиять на это, и я отчасти понимаю этого парня — все это часть игры. Но расизм и нетерпимость недопустимы.

Я черный, сын черного, внук и правнук черного. Я горжусь этим и не считаю, что отличаюсь от других. Я хотел, чтобы те, кто отвечает за порядок в матче, заняли беспристрастную позицию. Для предвзятого отношения нет места.

Я потерялся в игре, мне не хватило мудрости. Понимаю, что если игнорировать проявление расизма или просто находиться в центре событий, это не поможет нашему делу. Но мы должны продвигать движение против расизма, чтобы те, у кого меньше возможностей, были защищены. Мы снова встретимся, и все будет по-моему, по-футбольному. Иди с миром! Ты знаешь, что сказал. Я знаю, что сделал. Больше любви для этого мира.