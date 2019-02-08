От этого рисунка в честь Салы мурашки по коже

Портал Sporturescu опубликовал рисунок в честь нападающего Эмилиано Салы, который погиб в авиатрагедии. Художник изобразил аргентинца перед лестницей на небеса, на которых его ждут скончавшиеся футболисты Давиде Астори, Даниэль Харке, Шейк Тиоте, Антонио Пуэрта, Миклос Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Пьермарио Морозини, а также клуб "Шапекоэнсе".

Тело 28-летнего Салы было обнаружено на дне Ла-Манша на борту самолета, на котором игрок летел в расположение "Кардифф Сити", в который перешел из "Нанта" за несколько дней до крушения.