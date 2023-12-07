Голкипера «ПСЖ» Доннарумму дисквалифицировали на два матча

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) дисквалифицировал голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму на два матча, сообщает пресс-служба лиги.

В матче 14-го тура лиги 1 «ПСЖ» — «Гавр» (2:0) футболист получил прямую красную карточку за то, что опасно высоко сыграл ногой и ударил соперника в область груди.

Доннарумма пропустит матчи чемпионата Франции против «Нанта» (9 декабря) и «Лилля» (17 декабря).

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 18 голов. 9 матчей голкипер провел без пропущенных мячей.