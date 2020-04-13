Онана может перейти в «ПСЖ»

Вратарь «Аякса» Андре Онана входит в сферу интересов «ПСЖ». 24-летний голкипер обдумывает переход в «ПСЖ» в следующем сезоне, сообщает L'Equipe.

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс пообещал Онане, что он сможет уйти, если клуб получит выгодные предложения. В подписании Онаны заинтересованы и другие европейские клубы. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Челси».

Камерунец является воспитанником «Барселоны», побывав в системе молодежных команд клуба в период с 2010 по 2015 год.

В текущем сезоне на счету Онаны 8 сухих матчей в 24 играх эредивизии.