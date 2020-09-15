«Он не расист». Виллаш-Боаш заступился за Альваро Гонсалеса

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заступился за защитника команды Альваро Гонсалеса, которого форвард «ПСЖ» Неймар обвинил в расизме.

— Мы уверены, что Альваро — не расист, — цитирует тренера Daily Mail. — Я хорошо знаю его, знаю, какой он.

У нас нет сомнений в его словах. Мы поможем добиться правды. Неймар понимает всю серьезность своих обвинений.

В матче «ПСЖ» — «Марсель» (0:1) постоянно возникали какие-то стычки, а под конец игры все вылилось в потасовку с пятью удалениями. Среди прочих был удален и Неймар, который уверяет, что отвесил подзатыльник Альваро Гонсалесу, «потому что он расист».