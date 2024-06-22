Обамеянг может покинуть чемпионат Франции ради клуба Саудовской Аравии
Центрфорвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком клуба Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
По данным источника, в футболисте заинтересован «Аль-Шабаб». Обамеянг является приоритетной целью клуба перед началом сезона. В скором времени стороны должны провести переговоры.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Обамеянг провел 34 встречи, забив 16 голов и сделав восемь результативных передач.
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