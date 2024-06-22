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Сегодня, 10:26

Обамеянг может покинуть чемпионат Франции ради клуба Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Центрфорвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком клуба Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По данным источника, в футболисте заинтересован «Аль-Шабаб». Обамеянг является приоритетной целью клуба перед началом сезона. В скором времени стороны должны провести переговоры.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Обамеянг провел 34 встречи, забив 16 голов и сделав восемь результативных передач.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
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