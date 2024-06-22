Обамеянг может покинуть чемпионат Франции ради клуба Саудовской Аравии

Центрфорвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком клуба Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По данным источника, в футболисте заинтересован «Аль-Шабаб». Обамеянг является приоритетной целью клуба перед началом сезона. В скором времени стороны должны провести переговоры.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Обамеянг провел 34 встречи, забив 16 голов и сделав восемь результативных передач.