«Страсбур» обыграл «Гавр», забив в добавленное время
«Страсбур» дома одержал победу над «Гавром» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:1.
На 21-й минуте игры гол забил форвард команды хозяев Эмануэль Эмега. На 49-й минуте Йоанн Салмье сравнял счет. В добавленное время Абакар Силла отметился забитым мячом и принес победу «Страсбуру».
Российский полузащитник Далер Кузяев вышел на матч в стартовом составе «Гавра» и был заменен на 66-й минуте встречи.
«Гавр» с 16 очками занимает 11-е место в лиге 1. «Страсбур» набрал 17 очков и поднялся на 10-ю строчку.
Матч «Клермона» и «Лилля» в 15-м туре завершился нулевой ничьей, а «Брест» обыграл «Метц» со счетом 1:0.
«Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице (27). У «Бреста» пятая позиция (25), у «Метца» — 11-я (16). «Клермон» занимает 17-е место (11).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|15
|9
|5
|1
|16-6
|32
|
3
|Монако
|15
|9
|3
|3
|31-20
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
5
|Брест
|15
|7
|4
|4
|19-15
|25
|
6
|Ланс
|15
|6
|5
|4
|19-15
|23
|
7
|Реймс
|15
|7
|2
|6
|21-21
|23
|
8
|Марсель
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|
9
|Нант
|15
|5
|3
|7
|19-25
|18
|
10
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
11
|Гавр
|15
|3
|7
|5
|13-17
|16
|
12
|Метц
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|
13
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
14
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
15
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|15
|2
|5
|8
|9-21
|11
|
18
|Лион
|14
|1
|4
|9
|11-27
|7
|8.12
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|0 : 0
|9.12
|19:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|9.12
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|2 : 1
|10.12
|15:00
|
Ницца – Реймс
|2 : 1
|10.12
|17:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 0
|10.12
|17:00
|
Метц – Брест
|0 : 1
|10.12
|17:00
|
Страсбур – Гавр
|2 : 1
|10.12
|19:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|10.12
|22:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|12
|1
|4
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3
|
|
Александру
Лилль
|13
|1
|3