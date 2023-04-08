Голы Месси и Рамоса принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»
«ПСЖ» на выезде обыграл «Ниццу» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Голами в составе парижан отметились Лионель Месси, который забил 30-й гол за «ПСЖ», и Серхио Рамос. Месси также записал на свой счет результативную передачу.
«ПСЖ» прервал серию из двух поражений подряд. Команда Кристофа Гальтье занимает первое место в лиге 1 с 69 очками. «Ницца» находится на 8-й строчке (44).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|
7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|
8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|
10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Клермон Фут
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|
13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|
16
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
17
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|2 : 1
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|1 : 0
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|0 : 2
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|- : -
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|- : -
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|- : -
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|22
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2
Новости