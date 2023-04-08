Голы Месси и Рамоса принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»

«ПСЖ» на выезде обыграл «Ниццу» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Голами в составе парижан отметились Лионель Месси, который забил 30-й гол за «ПСЖ», и Серхио Рамос. Месси также записал на свой счет результативную передачу.

«ПСЖ» прервал серию из двух поражений подряд. Команда Кристофа Гальтье занимает первое место в лиге 1 с 69 очками. «Ницца» находится на 8-й строчке (44).