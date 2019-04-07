"Ницца" победила "Монпелье" благодаря голу Данте

"Ницца" с минимальным счетом победила "Монпелье" в матче 31-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил защитник Данте.

"Ницца" набрала 47 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. "Монпелье" с 45 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Ницца" - "Монпелье" - 1:0 (1:0)

Гол: Данте, 20.

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Данилу, Сиприен (Вальтер, 46), Ле Мелу, Сен-Максимен, Срарфи (Ганаго, 87), Диаби (Боскальи, 69).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Ле Таллек, Ристич (Лан, 60), Молле, Скири, Делор (Шкулетич, 81), Лаборд (Камара, 74).

Предупреждения: Илтон, 34. Срарфи, 83.

Судья: Бюке.

7 апреля. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

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