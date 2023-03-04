«Ницца» и «Осер» сыграли вничью

«Ницца» сыграла вничью с «Осером» в матче 26-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера».

На 36-й минуте Готье Эйн вывел гостей вперед. На 42-й минуте хозяева получили шанс отыграться, но форвард Гаэтан Лаборд не реализовал пенальти. Тем не менее, перед самым перерывом ему удалось забить с игры и сравнять счет. Во второй половине забитых голов не было.

«Ницца» занимает 7-е место в турнирной таблице (42 очка), а «Осер» — 16-е (22 очка).