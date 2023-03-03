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Сегодня, 15:47

Капелло заявил, что Головин реализовал свой потенциал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Реализовал ли Головин свой потенциал? Думаю, да. Александр — один из лучших российских игроков», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-golovin-realizoval-svoj-potentsial-on-odin-iz-luchshih/
Александр Головин
Фабио Капелло
Футбол
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
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Лион – Лорьян
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ПСЖ

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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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