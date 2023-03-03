Капелло заявил, что Головин реализовал свой потенциал

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Реализовал ли Головин свой потенциал? Думаю, да. Александр — один из лучших российских игроков», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.