«Ницца» объявила о заключении контракта с Россом Баркли
Бывший полузащитник «Челси» Росс Баркли стал футболистом «Ниццы».
Французский клуб презентовал 28-летнего англичанина перед началом матча 6-го тура чемпионата страны против «Монако».
Срок контракта с футболистом не уточняется, игрок будет выступать под 11-м номером.
Баркли перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Челси».
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|1
|2
|3
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|5
|
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|1
|2
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|5
|
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|2
|3
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|5
|
18
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|0
|4
|2
|5-7
|4
|
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|Анже
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|0
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Аяччо – Ницца
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|11.09
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|
Анже – Монпелье
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|11.09
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|
Ланс – Труа
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Марсель – Лилль
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|00:00
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|00:00
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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Неймар
ПСЖ
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|
|
Флориан Сотока
Ланс
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|П
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Лионель Месси
ПСЖ
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