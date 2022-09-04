Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

4 сентября, 21:52

«Ницца» объявила о заключении контракта с Россом Баркли

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Челси» Росс Баркли стал футболистом «Ниццы».

Французский клуб презентовал 28-летнего англичанина перед началом матча 6-го тура чемпионата страны против «Монако».

Срок контракта с футболистом не уточняется, игрок будет выступать под 11-м номером.

Баркли перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Челси».

Росс Баркли
Футбол
ФК Ницца
ФК Челси
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ницца» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе

«Монако» обыграл «Ниццу» с минимальным счетом, Головин был заменен в концовке
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.09 00:00
Аяччо – Ницца
 - : -
11.09 00:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 00:00
Ланс – Труа
 - : -
11.09 00:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 00:00
Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
Монако – Лион
 - : -
11.09 00:00
ПСЖ – Брест
 - : -
11.09 00:00
Ренн – Осер
 - : -
11.09 00:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
11.09 00:00
Тулуза – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 4 1 1
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

 5 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости