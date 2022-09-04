«Ницца» объявила о заключении контракта с Россом Баркли

Бывший полузащитник «Челси» Росс Баркли стал футболистом «Ниццы».

Французский клуб презентовал 28-летнего англичанина перед началом матча 6-го тура чемпионата страны против «Монако».

Срок контракта с футболистом не уточняется, игрок будет выступать под 11-м номером.

Баркли перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Челси».