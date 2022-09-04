«Ницца» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе

«Ницца» сыграет с «Монако» в рамках 6-го тура чемпионата Франции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Ницца»: Шмейхель, Аталь, Данте, Тодибо, Вити, Бар, Рэмзи, Тюрам, Делор, Лаборд, Пепе.

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Сарр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо, Энрике, Головин, Камара, Фофана, Эмболо, Диатта.