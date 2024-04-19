Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

19 апреля, 23:56

«Ницца» разгромила «Лорьян» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ницца» дома с крупным счетом обыграла «Лорьян» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 3:0.

За хозяев отличились Морган Сансон (22-я минута), Жереми Бога (53-я) и Эванн Гессан (89-я).

«Ницца» (47 очков) занимает пятое место в лиге 1. «Лорьян» (26) идет предпоследним в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 30-й тур
19 апр, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
3:0
Лорьян

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Лорьян
ФК Ницца
0
Читайте также
Бодибилдер Марко Луиш ушел из жизни в возрасте 46 лет
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 30-го тура лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
8
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
9
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
10
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 29 4 10 15 21-48 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 22:00
Ницца – Лорьян
 3 : 0
20.04 18:00
Нант – Ренн
 - : -
20.04 22:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
21.04 16:00
Гавр – Метц
 - : -
21.04 16:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.04 16:00
Реймс – Монпелье
 - : -
21.04 18:05
Брест – Монако
 - : -
21.04 20:00
Тулуза – Марсель
 - : -
21.04 22:00
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 20 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости