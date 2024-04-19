«Ницца» разгромила «Лорьян» в лиге 1
«Ницца» дома с крупным счетом обыграла «Лорьян» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 3:0.
За хозяев отличились Морган Сансон (22-я минута), Жереми Бога (53-я) и Эванн Гессан (89-я).
«Ницца» (47 очков) занимает пятое место в лиге 1. «Лорьян» (26) идет предпоследним в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|29
|15
|8
|6
|44-27
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31-22
|47
|
6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38-32
|43
|
7
|Лион
|29
|12
|5
|12
|38-45
|41
|
8
|Реймс
|29
|11
|7
|11
|36-39
|40
|
9
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
10
|Ренн
|29
|10
|9
|10
|41-36
|39
|
11
|Тулуза
|29
|9
|9
|11
|34-37
|36
|
12
|Страсбур
|29
|9
|9
|11
|33-40
|36
|
13
|Монпелье
|29
|8
|10
|11
|36-41
|34
|
14
|Нант
|29
|9
|4
|16
|28-45
|31
|
15
|Гавр
|29
|6
|10
|13
|27-37
|28
|
16
|Метц
|29
|7
|5
|17
|30-49
|26
|
17
|Лорьян
|29
|6
|8
|15
|35-55
|26
|
18
|Клермон Фут
|29
|4
|10
|15
|21-48
|22
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|22:00
|
Ницца – Лорьян
|3 : 0
|20.04
|18:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|20.04
|22:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|21.04
|16:00
|
Гавр – Метц
|- : -
|21.04
|16:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.04
|16:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|21.04
|18:05
|
Брест – Монако
|- : -
|21.04
|20:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|21.04
|22:00
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|20
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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