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Сегодня, 21:30

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 30-го тура лиги 1

Игры 30-го тура чемпионата Франции пройдут с 19 по 21 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP

Матчи 30-го тура лиги 1 сезона-2023/24 состоятся с 19 по 21 апреля. Откроет тур игра «Ницца» — «Лорьян», которая пройдет в пятницу, 19 апреля, в 22:00 по московскому времени. «ПСЖ» в 30-м туре сыграет с «Лионом», «Монако» — с «Брестом», «Марсель» — с «Тулузой».

После 29-ти туров в чемпионате Франции лидирует «ПСЖ» — команда из Парижа набрала 63 очка.

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 30-го тура лиги 1

19 апреля, пятница

«Ницца» — «Лорьян». Время начала матча — 22:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
19 апр, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Лорьян

20 апреля, суббота

«Нант» — «Ренн». Время начала матча — 18:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
20 апр, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Ренн

«Ланс» — «Клермон Фут». Время начала матча — 22:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
20 апр, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Клермон Фут

21 апреля, воскресенье

«Гавр — Метц». Время начала матча — 16:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Метц

«Лилль» — «Страсбур». Время начала матча — 16:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Страсбур

«Реймс» — «Монпелье». Время начала матча — 16:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Монпелье

«Брест» — «Монако». Время начала матча — 18:05

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 18:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Монако

«Тулуза» — «Марсель». Время начала матча — 20:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 20:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Марсель

«ПСЖ» — «Лион». Время начала матча — 22:00

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Лион

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Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
8
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
9
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
10
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
18
 Клермон Фут 29 4 10 15 21-48 22
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.04 22:00
Метц – Ланс
 2 : 1
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 3 : 1
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 1 : 2
14.04 14:00
Гавр – Нант
 0 : 1
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
14.04 21:45
Лион – Брест
 4 : 3
24.04 20:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
24.04 20:00
Монако – Лилль
 - : -
24.04 22:00
Марсель – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 20 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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