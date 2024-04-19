Матчи 30-го тура лиги 1 сезона-2023/24 состоятся с 19 по 21 апреля. Откроет тур игра «Ницца» — «Лорьян», которая пройдет в пятницу, 19 апреля, в 22:00 по московскому времени. «ПСЖ» в 30-м туре сыграет с «Лионом», «Монако» — с «Брестом», «Марсель» — с «Тулузой».

После 29-ти туров в чемпионате Франции лидирует «ПСЖ» — команда из Парижа набрала 63 очка.

Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 30-го тура лиги 1

19 апреля, пятница

«Ницца» — «Лорьян». Время начала матча — 22:00

20 апреля, суббота

«Нант» — «Ренн». Время начала матча — 18:00

«Ланс» — «Клермон Фут». Время начала матча — 22:00

21 апреля, воскресенье

«Гавр — Метц». Время начала матча — 16:00

«Лилль» — «Страсбур». Время начала матча — 16:00

«Реймс» — «Монпелье». Время начала матча — 16:00

«Брест» — «Монако». Время начала матча — 18:05

«Тулуза» — «Марсель». Время начала матча — 20:00

«ПСЖ» — «Лион». Время начала матча — 22:00

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