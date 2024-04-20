Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:23

Хюттер: «Не стоит исключать, что Головин еще успеет восстановиться до конца сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал травмы Александра Головина и Исмаила Якобса.

«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что они покинули общую группу из-за повреждений. Они очень здорово проявляли себя в последнее время. В рамках последних двух матчей Исмаил действовал просто великолепно. В свою очередь Александр Головин — это один из ключевых игроков нашей команды, однако у нас есть футболисты, которые могут занять его место на поле. Мы сосредоточены на проработке этих вариантов. Скорее всего, они выбыли до конца сезона, однако не стоит исключать и того, что, как Александр, так и Исмаил еще успеют восстановиться. Точной информации пока нет», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин пропустит около пяти недель из-за травмы.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Александр Головин. В «Монако» подтвердили, что Головин травмировал лодыжку
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
1
0
Читайте также
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ницца» разгромила «Лорьян» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
8
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
9
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
10
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 29 4 10 15 21-48 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 22:00
Ницца – Лорьян
 3 : 0
20.04 18:00
Нант – Ренн
 - : -
20.04 22:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
21.04 16:00
Гавр – Метц
 - : -
21.04 16:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.04 16:00
Реймс – Монпелье
 - : -
21.04 18:05
Брест – Монако
 - : -
21.04 20:00
Тулуза – Марсель
 - : -
21.04 22:00
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 20 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости