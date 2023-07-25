«Ницца» арендовала хавбека «Астон Виллы» Сансона
Полузащитник «Астон Виллы» Морган Сансон перешел в «Ниццу» на правах аренды, сообщает пресс-служба французской команды.
«Морган — зрелый игрок, отлично знающий лигу 1. Он переходит в нашу команду по договору арены с возможностью покупки, и мы хотим, чтобы он оставался с нами в течение длительного времени», — написано в заявлении команды.
Ранее игрок выступал за «Ле-Ман», «Монпелье» и «Марсель». Всего он сыграл 238 матчей в чемпионате Франции, забив 36 голов.
Источник: ФК «Ницца»
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