«Ницца» арендовала хавбека «Астон Виллы» Сансона

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Сансон перешел в «Ниццу» на правах аренды, сообщает пресс-служба французской команды.

«Морган — зрелый игрок, отлично знающий лигу 1. Он переходит в нашу команду по договору арены с возможностью покупки, и мы хотим, чтобы он оставался с нами в течение длительного времени», — написано в заявлении команды.

Ранее игрок выступал за «Ле-Ман», «Монпелье» и «Марсель». Всего он сыграл 238 матчей в чемпионате Франции, забив 36 голов.