«Марсель» интересуется двумя защитниками «Барселоны» Лангле и Гарсией
«Марсель» планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно, сообщает Sport.
По информации издания, французскому клубу интересны игроки «Барселоны» — Клеман Лангле и Эрик Гарсия. Сообщается, что стороны начали переговоры.
28-летний Лангле в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды, сыграв 35 матчей он забил один гол и отдал два результативных паса.
22-летний Гарсия провел 32 игры за «Барселону», забил один мяч и отдал два ассиста.
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16
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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