«Марсель» интересуется двумя защитниками «Барселоны» Лангле и Гарсией

«Марсель» планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно, сообщает Sport.

По информации издания, французскому клубу интересны игроки «Барселоны» — Клеман Лангле и Эрик Гарсия. Сообщается, что стороны начали переговоры.

28-летний Лангле в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды, сыграв 35 матчей он забил один гол и отдал два результативных паса.

22-летний Гарсия провел 32 игры за «Барселону», забил один мяч и отдал два ассиста.