Неймар: «Я неразговорчив и очень замкнут»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о свойствах своего характера. Летом в СМИ регулярно появлялась информация о желании Неймара вернуться в «Барселону».

— По своему характеру я интроверт, — приводит его слова Mirror. — Я неразговорчив и очень замкнут, но порой бывает так, что я в порыве гнева взрываюсь. Но я стараюсь исправлять себя и работаю над этим. Когда мне нужна помощь, я стараюсь разговаривать с приятными мне людьми, и это срабатывает. Когда на тебя направлено столько внимания, ты должен быть идеальным, но мы все — люди, и это невозможно.