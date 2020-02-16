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Неймар вернулся к тренировкам в общей группе

18:45
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Нападающий Неймар и защитник Преснель Кимпембе восстановились после травмы и вернулись к тренировкам «ПСЖ» в общей группе, сообщает издание RMC Sport.

На тренировке парижан в воскресенье футболисты вместе с партнерами по команде готовились ко встрече с «Боруссией» из Дортмунда в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также в общей группе занимались Кильян Мбаппе и Маркиньос, которые пропускали встречу с «Амьеном» (4:4).

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