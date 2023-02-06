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Сегодня, 20:35

Бывший нападающий «Челси» Реми стал игроком «Бреста»

Иван Шитик
Корреспондент
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Лоик Реми.
Фото ФК «Брест»

Бывший нападающий «Челси» Лоик Реми стал игроком «Бреста», сообщает сайт французской команды.

36-летний француз заключил с командой контракт до конца нынешнего сезона.

Последним клубом опытного форварда булл турецкий клуб «Адана Демирспор», который расторг контракт с футболистом по ходу сезона.

На счету Реми за карьеру также 30 матчей в составе сборной Франции, в которых он забил 7 мячей.

ФК Брест
Лоик Реми
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