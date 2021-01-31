Владелец «Марселя» осудил поведение фанатов клуба
Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт высказал мнение о последних событиях в жизни провансальцев.
Напомним, фанаты совершили нападение на клубную базу с призывами к отставке нынешнего президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.
«Среди болельщиков могут возникать разногласия относительно работы руководства, но мы не потерпим, чтобы разногласия переросли в насилие. Фанаты «Марселя» любят свой клуб, и поэтому я не могу сказать того же об этих небольших группировках. Мы будем сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении», — цитирует Маккорта пресс-служба «Марселя».
Инцидент привел к отмене матча «Марселя» с «Ренном» в чемпионате Франции.
Во Франции фанатские бунты. Атакована база «Марселя», прервана тренировка «Сент-Этьена»
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