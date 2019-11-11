Неймар поддержал Тайсона после расистского скандала

Форвард «ПСЖ» Неймар выразил поддержку полузащитнику «Шахтера» Тайсону.

Бразильского игрока, как и его партнера Дентинью, оскорбляли по расовому признаку болельщики киевского «Динамо» во время матча чемпионата Украины. «Шахтер» выиграл этот матч со счетом 1:0.

— Нет расизму, — написал Неймар в stories Instagram, опубликовав скриншот со скандальными эпизодами матча.

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