Неймар поддержал Тайсона после расистского скандала
09:35
Форвард «ПСЖ» Неймар выразил поддержку полузащитнику «Шахтера» Тайсону.
Бразильского игрока, как и его партнера Дентинью, оскорбляли по расовому признаку болельщики киевского «Динамо» во время матча чемпионата Украины. «Шахтер» выиграл этот матч со счетом 1:0.
— Нет расизму, — написал Неймар в stories Instagram, опубликовав скриншот со скандальными эпизодами матча.
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