06:28 | Футбол — Франция

Неймар плакал, Мбаппе и Алвес зажигали. Видео с крутой вечеринки в Париже

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Нападающий "ПСЖ" Неймар устроил вечеринку в честь своего 27-летия в Париже. Мероприятие состоялось в одном из павильнов на Елиссейских полях. Участие в праздновании приняли родные и близкие футболиста, а также партнеры по команде.

Так, на вечере были замечены главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель, игроки Кильян Мбаппе и Дани Алвес, диджей Боб Синклер, бразильский певец Уэсли Сафадан и другие.

Во время вечеринки Неймар, стоя на костылях, произнес пламенную речь и расплакался.

- Спортсмены понимают, как мне сложно сейчас быть с костылями, - заявил Неймар.  Но вы помогаете мне оставаться сильным. Я чувствую себя счастливым, смотря на вас. Больше всего хочу выходить на поле и заниматься своим делом - играть в футбол. Лучшим подарком на день рождения была бы новая плюсневая кость.

Бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0). Первоначальные тесты показали, что у Неймара форварда редицив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.

Другие участники вечера не скучали. Так, Кильян Мбаппе и Дани Алвес станцевали под популярную в Бразилии песню Parado no Bailão. Несмотря на травму, к ним присоединился и сам виновник торжества.

 

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