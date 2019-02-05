Неймар плакал, Мбаппе и Алвес зажигали. Видео с крутой вечеринки в Париже

Нападающий "ПСЖ" Неймар устроил вечеринку в честь своего 27-летия в Париже. Мероприятие состоялось в одном из павильнов на Елиссейских полях. Участие в праздновании приняли родные и близкие футболиста, а также партнеры по команде.
Так, на вечере были замечены главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель, игроки Кильян Мбаппе и Дани Алвес, диджей Боб Синклер, бразильский певец Уэсли Сафадан и другие.
Во время вечеринки Неймар, стоя на костылях, произнес пламенную речь и расплакался.
- Спортсмены понимают, как мне сложно сейчас быть с костылями, - заявил Неймар. Но вы помогаете мне оставаться сильным. Я чувствую себя счастливым, смотря на вас. Больше всего хочу выходить на поле и заниматься своим делом - играть в футбол. Лучшим подарком на день рождения была бы новая плюсневая кость.
[#Neymar] " Le cadeau que je désirais le plus pour aujourd’hui aurait été un nouveau Métatarse, pour que je puisse être sur le terrain, à la guerre, à faire ce que j’aime le plus : Jouer au football " - @neymarjr– Cartel FC (@cartelfootclub) 5 февраля 2019 г.
via @Esp_Interativo pic.twitter.com/jhdY8g3WG9
Бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Первоначальные тесты показали, что у Неймара форварда редицив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.
Другие участники вечера не скучали. Так, Кильян Мбаппе и Дани Алвес станцевали под популярную в Бразилии песню Parado no Bailão. Несмотря на травму, к ним присоединился и сам виновник торжества.
🎼 PARADO NO BAILÃO 🎼– Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 5 февраля 2019 г.
Estrelando: @neymarjr, @KMbappe, @DaniAlvesD2, @gabriel1medina e @WesleySafadao (e o Mbappé cantando fluentemente a música? HAHAHAHA QUE RESENHA!)
Via David Brazil pic.twitter.com/5MFwWa9noX