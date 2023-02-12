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Сегодня, 17:20

Источник: Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в 2024 году в одностороннем порядке

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Контракт нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который он подписал в мае 2022 года, позволяет футболисту расторгнуть соглашение в одностороннем порядке летом 2024 года, утверждает Mundo Deportivo.

24-летний футболист заключил с парижским клубом соглашение по схеме «2+1».

Летом 2022 года у Мбаппе была возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее в последний момент француз передумал и продлил контракт с парижанами.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 26 матчей за парижан во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
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 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
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 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
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 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
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 Нант 22 5 10 7 23-26 25
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 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
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 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
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Монако – ПСЖ
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11.02 23:00
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 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
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Реймс

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Килиан Мбаппе

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ПСЖ

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