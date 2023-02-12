Источник: Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в 2024 году в одностороннем порядке

Контракт нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который он подписал в мае 2022 года, позволяет футболисту расторгнуть соглашение в одностороннем порядке летом 2024 года, утверждает Mundo Deportivo.

24-летний футболист заключил с парижским клубом соглашение по схеме «2+1».

Летом 2022 года у Мбаппе была возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее в последний момент француз передумал и продлил контракт с парижанами.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 26 матчей за парижан во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.