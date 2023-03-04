«Наполи» и «Рома» лидируют в подписании Ауара

«Наполи» и «Рома» находятся ближе всех в гонке за подписание полузащитника «Лиона» Уссема Ауара, сообщает Footmercato.

По данным источника, 24-летний игрок скорее всего покинет французский клуб на правах свободного агента летом 2023 года, когда закончится действие его контракта.

Футболистом также интересуются «Айнтрахт», «Бетис» и «Милан».

В этом сезоне на счету Ауара 10 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.