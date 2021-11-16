Нуну может возглавить клуб из французского чемпионата
21:38
Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту может продолжить карьеру во французском чемпионате, сообщает RMC.
В подписании контракта с тренером заинтересован «Лилль». Представитель Санту уже начал переговоры касательно трудоустройства португальца.
Эшпириту проработал в «Тоттенхэме» всего несколько месяцев, после чего был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
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