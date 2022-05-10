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Месси станет амбассадором Саудовской Аравии. Роналду отказался от этой роли в 2021 году

Месси станет туристическим лицом Саудовской Аравии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси станет амбассадором Саудовской Аравии, сообщает Arab News.

По информации источника, вчера, 9 мая, 34-летний аргентинец прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы посетить мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица страны.

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатеб прокомментировал приезд нападающего.

«Рад приветствовать Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря и узнаете о нашей древней истории. Это не первый визит Лионеля в нашу страну, и он не станет последним!»

Напомним, в январе 2021 года нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался от участия в рекламной кампании Саудовской Аравии, за которую ему предлагали 6 миллионов евро в год.

Источник: https://www.arabnews.com/node/2078646/sport
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
6
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
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 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
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 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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6.05 22:00
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7.05 18:00
Брест – Страсбур
 0 : 1
8.05 14:00
Метц – Лион
 3 : 2
8.05 16:00
Анже – Бордо
 4 : 1
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 2 : 1
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 1 : 2
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 0 : 3
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 2 : 2
11.05 20:00
Ницца – Сент-Этьен
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11.05 22:00
Нант – Ренн
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 30 2 7
Жемерсон

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