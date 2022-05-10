Месси станет амбассадором Саудовской Аравии. Роналду отказался от этой роли в 2021 году

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси станет амбассадором Саудовской Аравии, сообщает Arab News.

По информации источника, вчера, 9 мая, 34-летний аргентинец прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы посетить мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица страны.

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатеб прокомментировал приезд нападающего.

«Рад приветствовать Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря и узнаете о нашей древней истории. Это не первый визит Лионеля в нашу страну, и он не станет последним!»

Напомним, в январе 2021 года нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался от участия в рекламной кампании Саудовской Аравии, за которую ему предлагали 6 миллионов евро в год.