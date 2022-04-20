Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы. Он травмировался на разминке перед матчем

Нападающий Мауро Икарди был включен в официальную заявку «ПСЖ» на матч 33-го тура чемпионата Франции против «Анже», однако в последний момент лишился возможности сыграть, так как травмировался на предматчевой разминке, сообщает L'Equipe.

Плученное повреждение может означать для 29-летнего форварда парижан досрочное окончание сезона.

Мауро Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей в текущем сезоне, отметившись 5 забитыми мячами.

Ранее появлялась информация, что клуб рассматривает возможность продажи аргентинца в летнее трансферное окно.