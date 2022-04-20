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Сегодня, 23:17

Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы. Он травмировался на разминке перед матчем

Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Мауро Икарди был включен в официальную заявку «ПСЖ» на матч 33-го тура чемпионата Франции против «Анже», однако в последний момент лишился возможности сыграть, так как травмировался на предматчевой разминке, сообщает L'Equipe.

Плученное повреждение может означать для 29-летнего форварда парижан досрочное окончание сезона.

Мауро Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей в текущем сезоне, отметившись 5 забитыми мячами.

Ранее появлялась информация, что клуб рассматривает возможность продажи аргентинца в летнее трансферное окно.

Мауро Икарди
ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
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 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
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 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
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 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
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 Лион 32 13 11 8 50-41 49
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 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
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 Нант 32 13 8 11 41-35 47
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 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
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 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
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 Анже 32 8 10 14 36-46 34
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 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
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 Труа 33 8 9 16 30-46 33
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20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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