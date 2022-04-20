Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы. Он травмировался на разминке перед матчем
Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы
Нападающий Мауро Икарди был включен в официальную заявку «ПСЖ» на матч 33-го тура чемпионата Франции против «Анже», однако в последний момент лишился возможности сыграть, так как травмировался на предматчевой разминке, сообщает L'Equipe.
Плученное повреждение может означать для 29-летнего форварда парижан досрочное окончание сезона.
Мауро Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей в текущем сезоне, отметившись 5 забитыми мячами.
Ранее появлялась информация, что клуб рассматривает возможность продажи аргентинца в летнее трансферное окно.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|23
|5
|4
|72-30
|74
|
2
|Марсель
|32
|17
|8
|7
|52-31
|59
|
3
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|
4
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
5
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
6
|Страсбур
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|
7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|
8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|
11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|
12
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
13
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|- : -
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8
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